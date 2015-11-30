"Дизельгейт": Volkswagen отзовет в Германии почти 2,5 миллиона авто

Немецкий концерн Volkswagen представил план по переоснащению находящихся в обращении автомобилей, сообщает Deutsche Welle.

"Автоконцерн Volkswagen в свете "Дизельгейта" отзовет почти 2,5 миллиона автомобилей с дизельными двигателями. Уполномоченным ведомствам представлены планы по переоснащению еще находящихся в обращении моделей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы легковых и грузовых автомобилей марки Volkswagen в ближайшие недели получат уведомления об отправке своих транспортных средств в мастерские автоконцерна. Таких автомобилей насчитывается более 1,5 миллиона. Аналогичные указания получат владельцы машин марок Audi (их свыше 530 тысяч), Skoda (287 тысяч) и Seat (почти 105 тысяч).

Министр Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) заявил, что комиссия по расследованию представила технические решения для автомобилей с двигателями объемом 1,2 литра, 1,6 литра и 2 литра.

"Наше впечатление от планов по переоборудованию автомобилей позитивное", - отметил Добриндт.

Он призвал Volkswagen быстро исправить причиненный ущерб.

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"У клиентов, которых затронула эта ситуация, не должно возникать никаких неблагоприятных последствий", - добавил политик.