"Укрзализныця" на 16 часов приостановит продажу билетов через интернет

Акционерная компания, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в связи с началом хозяйственной деятельности нового общества с 1 декабря и проведением соответствующих технических работ сообщает о приостановке работы сервисов продажи билетов на поезда через Интернет с 20:00 30 ноября до 12:00 1 декабря.

«Продажа билетов на сайте booking.uz.gov.ua и через агентскую сеть временно не будет осуществляться с 20:00 30 ноября до 12:00 1 декабря. В это время пассажиры смогут оформить проезд только в билетных кассах. "Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, правительство 21 октября этого года зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Уставный капитал акционерного общества составит более 229,8 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.