Месть за Су-24: Россия ограничит работу в стране турецких автоперевозчиков

"Ограничения предлагается ввести для автомобильных перевозок турецкими компаниями", — цитирует Дворковича ТАСС.

По словам вице-премьера, в настоящее время турецкие перевозчики получают порядка восьми тысяч разрешений на перевозку, предлагается сократить их количество в четыре раза в 2016 году — до двух тысяч, с возможностью обнуления данного объема разрешений.

Дворкович добавил, что в правительстве сейчас завершается работа над юридическими нюансами по этому ограничению.

Комментируя это предложение, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что "это чувствительно". Глава правительства также поручил обсудить данное решение со странами Евразийского экономического союза. Это будет сделано, "чтобы избежать проблем и манипуляций", подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.