"Укрзализныця" назначила 60 дополнительных "новогодних" рейсов

Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 45 рейсов для десяти круглогодичных поездов, назначила еще 15.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", с 23 декабря 2015 года по 12 января 2016 года в дополнительные рейсы отправятся следующие круглогодичные поезда: №84 Ковель – Одесса, который будет отправляться из Ковеля 26, 28 декабря, 4 и 8 января; из Одессы – 27, 29 декабря, 5 и 9 января; №86/88 Ковель, Львов – Новоалексеевка, который будет отправляться из Ковеля и Львова 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января; из Новоалексеевки – 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января; №668 Ковель – Черновцы, который будет отправляться из Ковеля 29 декабря, 3, 5, 9 января; а в обратном направлении – 30 декабря, 4, 6, 10 января.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы следующим поездам: №63/64 Днепропетровск – Кривой Рог – Одесса, который будет отправляться из Днепропетровска 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января; из Одессы – 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января; №774/781/782 Полтава, Кременчуг – Киев, который будет отправляться из Полтавы, Кременчуга и Киева 29 декабря и 5 января; №95 Черкассы – Львов, который отправится из Черкасс 30 декабря, а в обратном направлении - 31 декабря; №112 Одесса – Умань, который отправится из Одессы 30 декабря, а из Умани – 31 декабря; №686 Одесса – Измаил, который будет отправляться из Одессы и Измаила 30 декабря и 6 января; №136 Одесса – Черновцы, который будет отправляться из Одессы 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января; №148 Одесса – Киев, который будет отправляться из Одессы 26, 28, 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 января, а из Киева – 27, 29, 31 декабря, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 января.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 15 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Мукачево, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Одессы.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.

Ранее "Укрзализныця" также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тыс. пассажирских вагонов.