На въезде в Россию застряли более тысячи грузовиков с турецкими товарами

Об этом сообщил Рейтер высокопоставленный представитель Ассоциации международных перевозчиков Турции в понедельник.

Спустя шесть дней после инцидента с российским военным самолётом, призывы успокоиться практически никто не слышит. Анкара отказалась просить прощения, Москва ответила санкциями.

"Россия не даёт турецким грузовикам разрешение на въезд и транзитный проезд в течение последних четырёх дней", - сказал председатель исполнительного комитета Ассоциации международных перевозчиков Турции (UND) Фатих Шенер.

"Помимо грузовиков, ожидающих на пограничных постах, Россия не пропускает и те, которые въехали на территорию страны, но ждут разгрузки на таможне. Это относится к румынским, болгарским, казахским и молдавским грузовикам, перевозящим товары из Турции", - сказал он.

Глава Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Ахмет Давутоглу несколько раз сказали, что Анкара не намерена эскалировать конфликт, но оба политика повторили, что Турция имеет право защищать свои границы.

Президент России Владимир Путин, сказал, что ждёт извинений от Турции за сбитый Су-24 и подписал указ о введении экономических санкций против Анкары.

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Турция, в основном, поставляет в Россию продукты питания, сельскохозяйственные товары и текстиль. Около 50 процентов турецкого экспорта в Россию, который в прошлом году составил $6 миллиардов, ввозится на территорию РФ сухопутным транспортом.