В Чехии сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения между Прагой и Киевом

Об этом сообщил пресс-секретарь «Чешской железной дороги» Петр Штяглавский, передает Радио Свобода.

По его словам, возобновление сообщения инициировали представители «Укрзализныци» на Международной конференции расписаний движения в 2015 году. Уже летом о сотрудничестве договорились представители украинской, чешской и словацкой железных дорог.

«Открытие этого сообщения будет способствовать поддержке туристического движения, культурных и экономических отношений Чехии и Украины», – добавил Петр Штяглавский.

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Речь идет об отдельном спальном вагоне «Укрзализныци», который будет добавлен к поездам на уже имеющихся сообщениях железных дорог Украины, Чехии и Словакии. Заказчики смогут приобрести билет в одно-, двух- или трехместное купе со складным столиком и умывальником. Минимальная цена на билет составляет 97 евро, приобрести проездной документ можно уже сейчас.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Киева в 21:10, а в обратном направлении из Праги – в 23:09. Время в пути из Киева до Праги составит по расписанию 35 часов 29 минут, а из Праги до Киева – 31 час 34 минуты.

Последний раз прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Прагой, так же прицепным вагоном прямого сообщения, функционировало в 2011 году, проходя через Краков. Восстановленной ныне железнодорожной трассой курсировал своего времени экспресс Dukla, следовавший по маршруту Прага – Кошице – Киев – Москва.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиационное и железнодорожное сообщение с Болгарией. Вопрос восстановления сообщения между Киевом и столицей Болгарии Софией обсуждался на двусторонней встрече министра инфраструктуры Андрея Пивоварского с министром транспорта, информационных технологий и связи Болгарии Ивайло Московски, которая состоялась в Софии 13 ноября.