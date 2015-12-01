Пивоварский об усилении контроля за чартерными рейсами: это вопрос безопасности

Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«На сегодня нет (проблем с перелетами – УНИАН), – сказал Пивоварский. – Система безопасности усилена. Я не могу распространяться о том, по каким именно причинам, но это вопрос исключительно безопасности».

При этом министр не уточнил, когда может быть снят режим усиленного контроля. «Будем анализировать ситуацию. Дело в том, что не только от меня она зависит. Есть еще СБУ и другие органы, которые в этом участвуют», – сказал Пивоварский.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины из соображений безопасности усилила контроль за перемещением воздушных судов неукраинской регистрации, выполняющих чартерные рейсы в Украину. Меры контроля, кроме Госавиаслужбы, проводят СБУ, Национальная полиция и Государственная пограничная служба Украины.

При этом СМИ сообщали, что меры контроля усилены в связи с возможным возвращением в Украину бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил о том, что по прибытии в Украину Дмитрий Фирташ будет задержан Национальной полицией, но лишь в случае, если соответствующее ходатайство подаст Министерство юстиции США, где Фирташ выступает фигурантом ряда расследований. Однако позднее появилась информация о том, что меры предосторожности связаны с предстоящим визитом в Украину вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, состоится на следующей неделе.