Платить по-новому: транспортный налог предлагают видоизменить

Министерство финансов Украины предлагает правительству утвердить проект Налогового кодекса и заменить действующий налог на автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров налогом на автомобили класса «люкс» стоимостью более 1 млн грн и сроком выпуска менее 5 лет.

Об этом говорится в презентации проекта Налогового кодекса, опубликованного на сайте министерства.

Согласно документу, ставка налога будет составлять 25 тыс. грн в год за один автомобиль.

Минфин приводит данные министерства внутренних дел, согласно которым, количество автомобилей класса «люкс» 2011-2013 годов выпуска, которые подлежат налогообложению, составляет 138249 единиц, в частности в этот перечень входят автомобили Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Porsche, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Maybach, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и другие.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.

Налогоплательщики в январе-октябре 2015 года заплатили в бюджет 392 млн грн транспортного налога.