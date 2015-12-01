В "Укрзализныце" говорят, что билеты на поезда не подорожают

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, «Укрзализныця» не будет увеличивать стоимость проезда в пассажирских поездах во внутреннем сообщении», - сказано в пресс-релизе компании.

В то же время отмечается, что железные дороги несут значительную финансово-экономическую нагрузку, обеспечивая перевозки 17 льготных категорий населения. В частности, за 10 месяцев текущего года «Укрзализныця» перевезла льготников на сумму 603,4 млн грн, а получила компенсацию от местных бюджетов лишь на 143,14 млн грн, или 23,7% от суммы предоставленных услуг.

«Это наихудший показатель за последние шесть лет», - подчеркивают в пресс-службе.

Также в «Укрзализныце» отмечают низкий показатель компенсации за перевозку студентов и учеников. Так, железные дороги перевезли их на сумму 156 млн грн, а получили лишь 10% от необходимой суммы возмещения, тогда как за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет на сумму 51,5 млн грн компенсация вообще не поступила.

«Льготные перевозки детей осуществляются, несмотря на то, что с 2005 года компенсация расходов железным дорогам в государственном бюджете не предусматривалась вообще. За последние 6 лет их перевезено на общую сумму 262 млн грн», - подчеркивается в сообщении.

Самый низкий процент возмещения расходов на льготные перевозки «Укрзализныця» получила от Тернопольской ОГА – лишь 8,8% от необходимой суммы, от Винницкой ОГА – 23%, от Житомирской – 27,8%.

«Учитывая вышеуказанное, для обеспечения безопасного и качественного обслуживания пассажиров ПАО «Укрзализныця» предлагает урегулировать вопрос возмещения средств за льготные перевозки социально незащищенных категорий граждан в полном объеме», - подчеркнули в «Укрзализныце».

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о том, что «Укрзализныця» пока не приняла решения о повышении тарифов на проезд в пассажирских поездах в 2016 году.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок во всех видах сообщения в 2014 году составили более 7,9 млрд грн, а за период с 2008 до 2013 годы эта цифра достигла 33,5 млрд грн.

В 2014 году «Укрзализныця» недополучила 416,7 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.