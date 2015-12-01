Тендер на 4G-частоты проведут через два года

Об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров плане мероприятий по внедрению сети 4G в Украине.

Согласно распоряжению Кабмина №1232, победителями станут участники, выполнившие все условия тендера и предложившие самую высокую цену за соответствующую полосу.

Также правительство постановило в декабре 2017 года принять меры для проведения рефарминга (перераспределения частот) и внедрения технологической нейтральности на основе общепринятых спецификаций 3GPP.

Научно-исследовательская работа по внедрению технологий связи 4G будет проведена в период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. Договор на проведение исследований будет заключен до конца текущего месяца.

На основании проведенной научно-исследовательской работы правительство поручило Администрации Госспецсвязи, НКРСИ, Нацсовету по вопросам телерадиовещания (по согласию), Министерству экономического развития и торговли и другим правительственным органам до конца февраля 2017 года внести изменения в Закон о радиочастотном ресурсе Украины, Национальную таблицу распределения полос, План использования радиочастот и ряд других законодательных актов. В частности, Кабмин постановил обеспечить выделение, распределение и использование радиочастотного ресурса Украины на объективной, пропорциональной и прозрачной основе.

Согласно распоряжению правительства, в период с ноября 2015 года по июнь 2017 года Нацсовет по телерадиовещанию и госпредприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (по согласию) обязано утвердить и выполнить план мероприятий по высвобождению полос в диапазоне 790-862 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидения), а в июне 2017 года – полос в диапазоне 694-790 МГц для внедрения технологии связи 4G.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что прозрачный конкурс по выдаче лицензий на связь четвертого поколения (4G) в Украине состоится в 2017 году.

В феврале текущего года НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов три крупнейших мобильных оператора - «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» - уплатили в целом около 10 млрд грн за лицензии и радиочастотную конверсию.

Согласно условиям тендера, операторы должны в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.