"Укрзализныця" начала хоздеятельность как акционерная компания

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога", во вторник, 1 декабря, начала свою хозяйственную деятельность, сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"ПАО "Украинская железная дорога" сегодня официально заработало. Мечтали об этом много-много лет. Завтра будет ровно год, как меня назначили на должность. Горжусь, что мы сделали это всего за год", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Согласно пресс-релизу акционерной компании, с началом хоздеятельности нового субъекта хозяйствования предыдущий институт управления отраслью – Государственная администрация железнодорожного транспорта "постепенно отойдет в прошлое".

В частности, предполагается, что в новую компанию будут переведены сотрудники структурных подразделений и предприятий "Укрзализныци".

Кроме того, изменится статус более 40 предприятий, которые ранее были отдельными юридическими лицами, а теперь они станут филиалами компании и будут работать в структуре ПАО.

"При этом железные дороги Украины станут региональными филиалами. Региональная структура украинских железных дорог будет перестраиваться в вертикально интегрированную", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, новая организационно-правовая форма хозяйствования позволит перейти от территориального принципа формирования железнодорожного бизнеса к национальному. В частности, в рамках корпоратизации "Укрзализныци" по функциональному признаку будут созданы несколько компаний, специализирующихся на грузовых и пассажирских перевозках, а также компания, которая займется инфраструктурой.

В целом, по данным пресс-службы, предполагается несколько этапов реформирования железнодорожной отрасли. Так, на первом этапе будет действовать переходная структура, построенная по функциональному принципу, - единая акционерная компания с выделенными по направлениям работы департаментами. На втором этапе реформы в течение 2016-2017 гг., будет осуществляться полноценное выделение филиалов и зависимых компаний по основным направлениям работы, тогда как полноценное формирование конечной структуры ПАО "Укрзализныця" должно состояться в 2020 году.

В пресс-службе напомнили, что осенью 2015 года правительство утвердило устав общества и состав правления новосозданной акционерной компании. В частности, в состав правления вошли: исполняющий обязанности генерального директора "Укрзализныци" Александр Завгородний, директор по корпоративному управлению и мотивации персонала Оксана Марина, директор по инфраструктуре Сергей Михальчук, директор по реформированию, правовой и имущественной политике Евгений Кравцов, а также советник министра инфраструктуры по вопросам реформирования железнодорожного транспорта Штефан Хофсаесс (Германия).

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Как сообщал УНИАН, правительство 21 октября этого года зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", 7 октября Кабмин утвердил состав правления акционерной компании, а 25 ноября правительство утвердило состав наблюдательного совета и состав ревизионной комиссии компании.

Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.

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По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.