"Укрзализныця" с 12 декабря возобновит курсирование беспересадочного вагона Киев – Прага

Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров назначила международный беспересадочный вагон по маршруту Киев – Прага (Чехия), который начнет курсировать с 12 декабря этого года.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", беспересадочный вагон класса "РИЦ" будет отправляться ежедневно из столицы Украины в 21:10 и прибывать в Прагу через 35 часов в 07:39.

В обратном направлении вагон будет отправляться из Праги ежедневно, начиная с 14 декабря, в 23:09 и прибывать в Киев через 31 час в 07:43.

"О необходимости восстановления данного сообщения представители чешских, словацких и украинских железных дорог договорились еще летом", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что минимальная стоимость поездки в указанном беспересадочном вагоне составляет 97 евро.

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Как сообщалось, прямое ж/д сообщение между Киевом и Прагой было прекращено в 2011 году. Тогда беспересадочный вагон курсировал через польский Краков.

Ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 15 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Мукачево, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Одессы.

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"Укрзализныця" также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тысяч пассажирских вагонов.