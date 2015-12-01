Кабмин не должен допустить повышения тарифов на ж\д перевозки – Салий

Производители стройматериалов откажутся от услуг "Укрзализныци", если Кабмин согласует приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов железнодорожные перевозки в 2016 году на 30 процентов.

Об этом заявил глава Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий Иван Салий.

По его словам, постоянный рост транспортной составляющей в цене стройматериалов препятствует выходу отечественных производителей на экспортные рынки.

"Транспортная составляющая ограничивает наши экспортные возможности и уменьшает конкурентоспособность наших строительных материалов. Например, такое плечо, как Киев-Вильнюс по железной дороге мы не можем уже отправлять из-за транспортной составляющей. То есть, это фактически ограничивает строительные материалы внутренним рынком", - говорит Иван Салий.

При этом он отмечает, что из-за тарифной политики "Укрзализныци" для перевозки грузов по территории Украины производители уже чаще всего отдают предпочтение автомобильному транспорту.

"Мы живем в транзитном государстве и автотранспорт сегодня уже вполне конкурентоспособный. Таким образом, все больше грузов переходит с железной дороги на автотранспорт… Многотоннажные большие фуры и самосвалы, и т.п. Естественно, на больших расстояниях железная дорога вне конкуренции, но после того, как она поднимает тариф, мы становимся неконкурентоспособными как на внутреннем рынке товаров, так и на внешнем. То есть, никто ничего не будет перевозить", - поясняет глава союза производителей стройматериалов.

Салий уточняет, что в следующем году для производителей отдельных строительных материалов очередной рост стоимости транспортировки по железной дороге может стать критичным. В первую очередь, это касается щебня и кирпича. По его мнению принципиальную позицию в данном вопросе должно занять Министерство экономики.

"Нужно на Кабмине рассматривать этот сегмент… Нужно собираться с металлургами, угольщиками, производителями щебневой продукции, кирпича и искать оптимальное решение. Это вопрос Министерства экономики и оно должно тут дирижировать и сказать, насколько это правильно или неправильно", - подчеркивает Иван Салий.

Ранее производители стройматериалов уже заявляли, что повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге приведет к существенному подорожанию их продукции, что, в свою очередь, вызовет повышение цен на жилье.

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Как сообщал УНИАН, тарифы "Укрзализныци" на перевозку грузов в 2016 году планируется поднять на 30%. По словам главы Мининфраструктуры Украины Андрея Пивоварского на брифинге в Кабмине, 25 ноября, тарифы будут повышены с 1 января и с 1 июля на 15% в каждом случае.