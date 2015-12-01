Повышение тарифов на ж\д перевозки лишь усилит экономический кризис – металлурги и горняки

Об этом говорится в совместном открытом письме руководителей советов Федерации металлургов Украины и работодателей горняков Украины Сергея Биленького и Сергея Сторчака, адресованном главе правительства Арсению Яценюку.

Отраслевые объединения призывают премьер-министра предотвратить рост тарифов, поскольку он лишь усугубит кризис в промышленности страны.

«Предложенная схема роста грузовых железнодорожных тарифов значительно превышает возможности истощенной национальной экономики. При прогнозном повышении индекса цен промышленных производителей на 10,4% в 2016 году, мы получим от 20,7% до 43,7% увеличения стоимости железнодорожных перевозок для различных классов грузов, что является недопустимым в условиях стагнации», - говорится в документе.

Авторы письма уточняют, что таким образом в течение года транспортные расходы предприятий горно-металлургического комплекса вырастут на 39%, а в угольной отрасли – на 47%.

В документе также отмечается, что средства, полученные «Укрзализныцей» после повышения тарифов на перевозку грузов в феврале 2015 года, были потрачены не на развитие инфраструктуры, а на собственные социальные программы.

«Дополнительные поступления «Укрзализныци» от первой волны роста тарифов на 30% в сумме более 9 млрд.грн. полностью покрывают рост цен производителей промышленной продукции на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и товарно-материальные ценности. При этом никакой существенной инвестиционной программы за счет средств «Укрзализныци» течение 2015 реализовано не было», - сказано в письме.

По мнению представителей отраслей, в министерстве и «Укрзализныце» «манипулируют информацией» о действительном состоянии дел в госмонополии.

«Объективным подтверждением «ручного управления» финансовыми показателями «Укрзализныци» является колоссальный рост денежной массы на сетах (на сумму более 3 млрд.грн.) Кроме того, в случае успеха кампании по реструктуризации задолженности «Укрзализныци», будет высвобожден финансовый поток в сумме 9-10 млрд.грн., о чем не любят вспомнить руководители железной дороги», - считают авторы письма.

Сергей Биленький и Сергей Сторчак подчеркивают, что новое повышение тарифов совпало по времени с рекордным падением цен и негативными прогнозами на рынках сбыта железорудного сырья и металлопродукции.

Напомним, последний раз железнодорожные тарифы в Украине были подняты в январе 2015 года на 30% (за исключением угольных грузов, перевозка которых подорожала постепенно на 28% в течение трех месяцев). В 2016 году тарифы «Укрзализныци»» на перевозку грузов планируется вновь поднять в среднем на 30%: согласно проекта приказа Мининфраструктуры, тарифы должны быть повышены с 1 января и с 1 июля на 15% в каждом случае.