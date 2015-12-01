AirBaltic отказалась от планов приобретения самолетов Sukhoi Superjet

Об этом заявил председатель правления компании Мартин Гаусс, пишет ТАСС.

"По итогам переговоров мы согласились, что АirBaltic не купит самолеты "Sukhoi"", - сказал он.

Ранее правительство Латвии поддержало включение в устав АirBaltic пункта о запрете покупать, брать в аренду и иначе использовать продукцию военно-промышленного комплекса. Как заявила премьер Лаймдота Страуюма, немецкий предприниматель Ральф Монтаг-Гирмес, который ранее выразил намерение приобрести 20% акций латвийской национальной авиакомпании за 52 млн евро, подтвердил, что готов продолжить сотрудничество с авиакомпанией, если такой пункт будет включен в устав.

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На прошлой неделе министр обороны страны Раймондс Бергманис написал письмо Страуюме с призывом не допустить сделку по покупке самолетов Superjet компанией AirBaltic. "Если санкции (против России - ред.) будут усилены, это теоретически может создать риски для АirBaltic, в случае если она купит продукцию такого производителя", - пояснил он в письме.

В ноябре председатель правления AirBaltic Мартин Гаусс говорил о том, что рассматривает предложения на поставку региональных самолетов на 100 посадочных мест от трех компаний - бразильской Embraer, канадской Bombardier и российской "Гражданские самолеты Сухого". Именно российская компания, по его словам, предлагает лучшие гарантии и другие дополнительные условия. "Несмотря на то, что закупка самолетов российского производства - это политически чувствительная тема, решения авиакомпании основываются на экономических принципах", - заявил он.

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Главным акционером АirBaltic является государство, которому принадлежат 99,8% акций. В прошлом году оборот авиакомпании составил €254,18 млн, прибыль - €10,67 млн.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран отказался от планов покупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100 для обновления своего авиапарка. Министр дорог и городского строительства ИРИ Аббас Ахмад Ахунди заявил газете, что никаких переговоров с российской авиакомпанией Тегеран не вел, но уже прошли переговоры с Airbus и Boeing.