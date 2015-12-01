AirBaltic отказалась от планов приобретения самолетов Sukhoi Superjet
Латвийская авиакомпания АirBaltic отказалась от планов приобретения российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Об этом заявил председатель правления компании Мартин Гаусс, пишет ТАСС.
"По итогам переговоров мы согласились, что АirBaltic не купит самолеты "Sukhoi"", - сказал он.
Ранее правительство Латвии поддержало включение в устав АirBaltic пункта о запрете покупать, брать в аренду и иначе использовать продукцию военно-промышленного комплекса. Как заявила премьер Лаймдота Страуюма, немецкий предприниматель Ральф Монтаг-Гирмес, который ранее выразил намерение приобрести 20% акций латвийской национальной авиакомпании за 52 млн евро, подтвердил, что готов продолжить сотрудничество с авиакомпанией, если такой пункт будет включен в устав.
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На прошлой неделе министр обороны страны Раймондс Бергманис написал письмо Страуюме с призывом не допустить сделку по покупке самолетов Superjet компанией AirBaltic. "Если санкции (против России - ред.) будут усилены, это теоретически может создать риски для АirBaltic, в случае если она купит продукцию такого производителя", - пояснил он в письме.
В ноябре председатель правления AirBaltic Мартин Гаусс говорил о том, что рассматривает предложения на поставку региональных самолетов на 100 посадочных мест от трех компаний - бразильской Embraer, канадской Bombardier и российской "Гражданские самолеты Сухого". Именно российская компания, по его словам, предлагает лучшие гарантии и другие дополнительные условия. "Несмотря на то, что закупка самолетов российского производства - это политически чувствительная тема, решения авиакомпании основываются на экономических принципах", - заявил он.
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Главным акционером АirBaltic является государство, которому принадлежат 99,8% акций. В прошлом году оборот авиакомпании составил €254,18 млн, прибыль - €10,67 млн.
Ранее УНИАН сообщал, что Иран отказался от планов покупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100 для обновления своего авиапарка. Министр дорог и городского строительства ИРИ Аббас Ахмад Ахунди заявил газете, что никаких переговоров с российской авиакомпанией Тегеран не вел, но уже прошли переговоры с Airbus и Boeing.