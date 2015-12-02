В России после скандала с Boeing-737 авиационный комитет лишили части полномочий

Правительство РФ лишило Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полномочий по сертификации воздушных судов и двигателей, распределив эти функции между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.

В документе говорится, что эти три ведомства смогут уже сейчас «обеспечить выполнение функций по сертификации типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов в полном объеме», сообщает «Дождь».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о намерении лишить МАК функций, полученных им почти 25 лет назад: «Время показало, что эти полномочия нужно иметь именно в нашей системе исполнительной власти».

МАК оказался в центре скандала в начале ноября, когда комитет приостановил действие сертификата самолетов «Боинг-737» в России.

В Росавиации в тот же день усомнились в полномочиях МАК, и эксплуатация самолетов была продолжена.