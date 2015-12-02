"Укрзализныця" с 13 декабря запустит 53 пары новых ночных поездов

«С 13 декабря 2015 года на железных дорогах Украины и стран СНГ вводится в действие график движения поездов на 2015/2016 годы. В новом расписании «Укрзализныця» назначила 53 пары новых ночных поездов в разные регионы Украины», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с 13 декабря по Украине будут курсировать следующие новые поезда: №192/191 Львов - Киев, №215/216 Ковель - Киев, №237/238 Львов - Одесса, №792/791 Ковель - Тернополь, №52/51 Запорожье - Киев, №211/212 Запорожье, Днепропетровск - Львов, №231/232 Новоалексеевка - Ивано-Франковск - Днепропетровск, №251/252 Днепропетровск, Кривой Рог - Одесса, №261/262 Днепропетровск - Одесса, №501/502 Днепропетровск - Геническ, №518/517 Днепропетровск - Запорожье, №91/92 Кременчуг, Полтава - Харьков, №113/114 Харьков - Мукачево, №115/116 Харьков - Ивано-Франковск, №205/206 Артемовск - Харьков, №224/223 Константиновка - Харьков, №207/208 Харьков - Артемовск, №225/226 Харьков - Ужгород, №235/236 Харьков - Ужгород, №249/250 Харьков - Новоалексеевка, №255/256 Харьков - Новоалексеевка, №259/260 Харьков - Геническ, №265/266 Харьков - Херсон, №271/272 Харьков - Одесса, №273/274 Харьков - Одесса, №409/410 Харьков - Лисичанск, №427/428 Сумы - Зерновое, №261/262 Харьков – Бердянск.

Кроме того, с 13 декабря будут курсировать новые поезда №637/638 Полтава - Кременчуг, №755/756 Киев - Хмельницкий, №786/785 Харьков - Новоалексеевка, №233/234 Константиновка - Киев, №134/133 Киев - Лисичанск, №221/521-522/222 Киев, Житомир - Одесса, №249/250 Киев - Черновцы, №285/286 Киев - Одесса, №288/287 Чернигов, Киев - Одесса, №289/290 Киев - Одесса, №357/358 Киев - Рахов, №751/752 Киев - Жмеринка, №767/768 Киев - Ковель, №224/223 Одесса - Киев, №248/247 Одесса - Львов, №258/257 Одесса - Львов, №259/260 Николаев - Львов, №278/277 Одесса - Львов, №292/291 Одесса - Константиновка, №727/728 Харьков - Киев, №735/736 Киев - Запорожье, №740/739 Киев - Кривой Рог, №745/746 Киев - Львов, №761/762 Киев - Одесса, №763/764 Дарница - Одесса.

В пресс-службе подчеркнули, что железные дороги Украины обеспечивают перевозки пассажиров ночными поездами в условиях значительного дефицита подвижного состава, высокой степени его износа, практического отсутствия бюджетного финансирования его закупки (за годы независимости поступило всего 560 новых пассажирских вагонов), убыточности пассажирских перевозок, а также отсутствия возмещения расходов за перевозку льготников органами власти в полном объеме.

«При этом «Укрзализныця» и в дальнейшем будет обеспечивать государственные социальные функции перевозки пассажиров, в том числе ночными поездами», - отметили в «Укрзализныце».

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что с декабря «Укрзализныця» отменяет 48 ночных поездов дальнего следования. В пресс-службе «Укрзализныци» подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, так как запланированная программа по уменьшению количества ночных поездов предусматривает поэтапное, до 2020 года, замещение ночных поездов дневными категории «Интерсити» с использованием нового подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о запуске с 12 декабря международного беспересадочного вагона по маршруту Киев – Прага (Чехия).

Кроме того, ранее «Укрзализныця» на период новогодних и рождественских праздников назначила 15 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Мукачево, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Одессы.

«Укрзализныця» также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тыс. пассажирских вагонов.