"Украэрорух" хочет усилить безопасность полетов над Черным морем

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, для этого, в первую очередь, "Украэрорух" намерен установить в Скадовске новый вторичный моноимпульсный радиолокатор.

Согласно сообщению, "Украэрорух" подписал контракт с ведущим испанским производителем аэронавигационного оборудования компанией Indra, которая стала победительницей открытого тендера.

В сообщении отмечается, что современный локатор, который вскоре заменит имеющееся в этом районе оборудование, даст возможность существенно повысить качественные характеристики системы наблюдения в воздушном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину.

"Таким образом "Украэрорух" повышает надежность услуг национального провайдера аэронавигационного обслуживания и способность обеспечить безопасность воздушного движения в международном воздушном пространстве. Это будет способствовать постепенному восстановлению интенсивности полетов в этом районе, окажет положительное влияние на эффективность гражданской авиации в мировом масштабе", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, партнерство "Украэроруха" с компанией Indra продолжается с 2000 года, в частности, в Днепропетровске и Харькове успешно функционируют испанские автоматизированные системы управления воздушным движением, а также современные радиолокаторы.

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Как сообщал УНИАН, один из ключевых кредиторов Украины Европейский банк реконструкции и развития и «Украэрорух» возобновили сотрудничество по освоению кредита в объеме 41,2 млн евро на проекты повышения безопасности авиасообщения, соглашение о котором было подписано в 2012 году, но до текущего момента оставалось нереализованным.

"Украэрорух" в январе-сентябре текущего года сократил количество обслуженных полетов на 37% - до 186,3 тыс. с 296,7 тыс. полетов за аналогичный период 2014 года.

"Украэрорух" в январе-сентябре 2015 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9,5% – до 469,26 млн грн с 428,49 млн грн, а по итогам 2014 года - на 20%, до 303,027 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», Учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 7 региональных структурных подразделений.