"Укрзализныця" начала поиск кандидатов на руководящие должности в компании

В связи с началом хозяйственной деятельности с 1 декабря этого года акционерная компания "Украинская железная дорога" начала поиск кандидатов на ряд руководящих должностей, сообщила пресс-служба компании.

В частности, в компании открыты вакансии директора по пассажирским перевозкам и сервиса, директора по инженерно-техническому обеспечению, директора по безопасности, директора по инфраструктуре, директора по грузовым перевозкам и логистике, директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, операционного директора и директора по персоналу и социальной политике.

Как отметили в компании, отбор кандидатов будет проходить в несколько этапов. Сначала будет сформирован перечень кандидатов. Принять участие в отборе смогут все желающие, а ознакомиться с требованиями к должностям и необходимым пакетом документов можно на корпоративном сайте "Укрзализныци".

Предварительный отбор кандидатов будет проводить постоянно действующая комиссия "Укрзализныци" по рассмотрению вопросов организационной структуры, систем управления персоналом, социальной политики и мотивации к труду. Также отмечается, что во время проведения оценки кандидатов комиссией будут использоваться принципы прозрачности, открытости, профессионализма и работы исключительно в правовом поле.

Позже, "shortlist" кандидатов будет предоставлен на рассмотрение правления компании, которое и примет коллегиальное решение о назначении.

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Как сообщал УНИАН, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога", во вторник, 1 декабря, начала свою хозяйственную деятельность.

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21 октября этого года правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога". Ранее, 2 сентября, Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", 7 октября - состав правления акционерной компании, а 25 ноября - состав наблюдательного совета и состав ревизионной комиссии компании.

Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 млрд грн.