"Укрзализныця" к новогодним праздникам открыла предпродажу билетов на 16 дополнительных рейсов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), открыло предварительную продажу билетов на 16 дополнительных поездов, ранее назначенных для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период новогодних и рождественских праздников.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", в пиковый период перевозок с 25 декабря 2015 года до 15 января 2016 года, "Укрзализныця" планирует назначить всего более 20 дополнительных поездов в популярных у туристов направлениях.

"Сейчас пассажиры уже могут приобрести билеты на 16 дополнительных поездов во внутреннем сообщении, а также на дополнительные рейсы 13 круглогодичных поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, в пиковый период из столицы в западном направлении будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев – Львов, № 207/208 Киев – Ужгород, № 229/230 Киев – Ужгород, № 239/240 Киев – Ужгород, № 279/280 Киев – Ужгород, № 219/220 Киев - Ивано-Франковск, № 269/270 Киев - Ивано-Франковск, № 217/218 Киев – Ворохта, № 249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы.

Кроме того, в указанный период также будут курсировать поезда № 209/210 Николаев – Киев, № 238/258 Одесса – Львов, № 268/242 Одесса – Мукачево, № 231/232 Днепропетровск - Ивано-Франковск, № 211/212 Запорожье - Днепропетровск – Львов, № 225/226 Харьков – Ужгород, № 235/236 Харьков - Ужгород.

Кроме того, на предновогодние даты "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд № 1/2 по маршруту Киев - Москва.

По данным пресс-службы, на период зимних праздников "Укрзализныця" планирует задействовать в перевозках около 3,2 тысячи пассажирских вагонов, что на 70 единиц больше, чем за аналогичный период 2014 года.

"Ориентировочно такое же количество вагонов "Укрзализныця" использовала в этом году во время массовых летних перевозок", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила более 15 дополнительных поездов в направлении Ужгорода, Львова, Ворохты, Мукачево, Ивано-Франковска, Черновцов, Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Одессы.

Кроме того, "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.

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Также с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.