"Укрзализныця" предлагает на предновогодние дни ежесуточно более 90 тысяч билетов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), предлагает на пиковые предновогодние дни 29 и 30 декабря более 90 тысяч билетов на поезда, курсирующие во внутреннем сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", в наиболее популярном западном направлении на 29 декабря железные дороги предложили 24,3 тысяч билетов, из них в свободной продаже остается более 8,5 тысяч (35%); на 30 декабря предложение составило около 26,5 тысяч билетов, из которых в свободной продаже есть 9 тысяч (34%).

Также сообщается, что "Укрзализныця" предложила в направлении Одессы на 29 декабря 8,6 тысячи билетов, из них в свободной продаже доступны 6,3 тысячи (73%), а на 30 декабря - 7 тысяч проездных документов, из которых в наличии остаются 3,8 тысячи билетов (54%).

В свою очередь, в азовском направлении на предновогодние дни "Укрзализныця" предложила около 4,2 тысячи билетов, из них в свободной продаже остаются около 3 тысяч билетов (71%).

"Традиционно значительно меньшим спросом пользуются поезда, которые отправляются в рейсы 31 декабря, несмотря на то, что билеты на пассажирские поезда на этот день реализуются со скидкой 30%", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, в "Укрзализныце" отмечают, что полностью удовлетворить спрос всех пассажиров на пиковые перевозки 29-30 декабря "не представляется возможным" в связи с ограниченным ресурсом имеющегося вагонного парка и ограниченной пропускной способностью железных дорог.

"Поэтому железнодорожники предлагают пассажирам заблаговременно планировать свои поездки и по возможности отправляться в поездку в другие дни, например, с 25 по 28 декабря, на которые имеется достаточное количество мест", - отмечается в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" к новогодним праздникам открыла предпродажу билетов на 16 дополнительных рейсов

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 16 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.

Также с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.