В РФ заговорили о возобновлении авиасообщения с Египтом, приостановленном после теракта на А321

"Мы можем начать разговор (о возобновлении авиасообщения с Египтом - УНИАН), и даже сейчас, еще до Нового года, уже начнем совместную работу. Но эта работа непростая и очень ответственная", - заявил в эфире одного и российских телеканалов глава Минтранса РФ Максим Соколов, сообщает ТАСС.

"Причины прекращения авиасообщения с Египтом абсолютно другие, нежели на турецком направлении. Мы нацелены на возобновление (авиасообщения - УНИАН), и не только мы, а все участники процесса", - сказал он.

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"Мы провели аудит аэропортов - проводили, кстати, не только наши российские специалисты, но и иностранные коллеги. Выводы сейчас формируются, хотя понятно, что раз произошли такие трагические события, соответствие в полном объеме международным нормам и требованиям безопасности не производилось. Как только мы будем убеждены в этом (в обеспечении всех норм безопасности - УНИАН), в том числе, совместно с нашими египетскими коллегами, можно будет говорить осторожно о начале возобновления авиаперевозок в арабскую республику", - добавил Соколов.

6 ноября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом после крушения пассажирского самолета А321. Причиной крушения стал теракт, погибли все находившиеся на борту 224 человека.