Электромобилизация: без налогов и "утопленников"

«Nissan Leaf является наиболее популярным электромобилем, но в Украину он официально не ввозится». Вот так категорично заявил УНИАН PR-менеджер «Ниссан Мотор Украина» Владимир Иванов.

Аналогичные заявления в разговоре с корреспондентом УНИАН сделали и представители других автодилеров. Получается, что те несколько сотен катающихся по дорогам нашей страны электромобилей завезены исключительно неофициально.

«Те Теслы, Рено, Ситроены, которые появились в Украине, – это только благодаря энтузиастам. Официально эти электромобили в Украине не продаются», - подтвердил член правления «Украинской ассоциации участников рынка электромобилей» Кирилл Криволап.

Объяснение отсутствия официальных продаж электромобилей в Украине достаточно простое – для украинцев данный вид транспорта остается слишком дорогим удовольствием.

Согласно действующему налоговому законодательству, покупка электромобиля обойдется в среднем на 5 тысяч евро выше его базовой цены. Ведь нужно уплатить 10% импортную пошлину, акциз в размере 109 евро за единицу, дополнительный 5% импортный сбор. И это не говоря о 20% НДС. В итоге, популярные в мире электрокары марок Nissan, Renault и Mitsubishi становятся в Украине в среднем на 30-40% дороже своих бензиновых аналогов, продающихся на отечественном рынке.

Есть и второй нюанс – во многих странах существуют специальные программы поощрений перехода водителей на электромобили - так называемые субсидии. К примеру, в Германии электромобиль можно приобрести от 23,060 тыс. евро, во Франции - от 18 тыс. евро, в Польше - от 31 тыс. долл.

В Украине не только ничего подобного нет, но и с треском провалилась попытка убрать лишние налоги. Народные депутаты в конце ноября приняли закон, отменяющий импортную пошлину, но отказались аннулировать 20% НДС. Не хватило всего несколько голосов.

Защита нацпроизводителя. Мифического

В какой-то момент народные избранники были почти готовы отменить НДС на ввоз электромобилей, но всю малину обломали Виктор Пинзеник (фракция БПП) и Сергей Соболев (БЮТ). Именно они призвали депутатов не голосовать за это изменение законодательства, мотивируя защитой мифического отечественного товаропроизводителя.

«Когда мы вводим отмену НДС, мы тем самым говорим, что у нас нет, и никогда не будет производства собственных автомобилей с электродвигателями. Почему? Поскольку НДС - это косвенный налог. Нельзя, чтобы национальный продукт облагался НДС, импорт - нет. И здесь режим освобождения не поможет, так как при режиме освобождения все равно украинский производитель будет иметь проблему с входным НДС. Поэтому, если мы хотим, чтобы в Украине когда-то были автомобили с электроприводом, не голосуйте за этот закон. Мы освободили от пошлины, и этого достаточно», - заявил Пинзеник, выступая в Раде.

В то же время эксперты уверены - в парламенте было необходимое количество голосов, но решительность депутатов подвело поверхностное изучение законопроекта.

«Мы поддерживаем импорт - мы ухудшаем жизнь национальным производителям. Это - совсем не верная трактовка. Возможно, была не совсем правильная формулировка, но там указано, что перепродажи и продажи внутри страны также освобождаются от НДС. То есть, этот законопроект уже ничем не мешает нашим национальным производителям», - отметил член правления «Украинской ассоциации участников рынка электромобилей» Кирилл Криволап.

Кроме того, эксперты уверены, что полная отмена налогов на электрокары является наиболее перспективной тактикой развития рынка, и никакого ущемления нацпроизводителя в этом нет.

«Если бы не выступление Пинзеника о поддержке национального производителя, которого попросту не существует, документы бы поддержали. Было достаточно времени, чтобы депутаты подали эти правки и доработали документ еще на этапе первого чтения», - подчеркивает руководитель проекта по популяризации электротранспорта в Украине Shooter.ua Константин Евтушенко. По его словам, полная отмена налогов на электромобили уже действует в Норвегии, где почти каждый третий авто - электромобиль.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко не столь оптимистичен относительно отмены НДС.

«Все согласны, что освобождение электромобилей от НДС - прогрессивный шаг. Но аргумент один - не желание создавать прецедент. Депутаты боятся открыть «ящик Пандоры», что после отмены к ним придут и будут спрашивать - вот почему вы электромобилям отменили, но не отменили налоги на лекарства для моего ребенка», - говорит Назаренко.

Изменить ситуацию может только одно – мощное общественное давление на народных депутатов.

«Утопленники» из Луизианы

Несмотря на отсутствие официальных продаж, купить электромобиль в Украине все-таки можно. Интернет буквально кишит соответствующими объявлениями. В Киеве даже появились билборды с информацией о возможности взять электромобиль в лизинг.

«Те электромобили, которые сейчас поставляются в Украину, – это либо из США, либо из Японии. К сожалению, большая часть этих автомобилей были «утоплены» во время наводнений в Луизиане в Соединенных Штатах или во время цунами в Японии», - отмечает Иванов.

По его словам, торговля «битыми» или «утопленниками» - достаточно прибыльное дело.

«Битые» или «утопленники» завозятся по таможенной стоимости 2 тыс. долл., а «битая» Тесла стоит 20 тыс. долл. И именно более половины этих авто в Украине такие», - уточнил Криволап.

Изменится ли ситуация, если парламент отменит налоги на электромобили?

«Наша позиция в этом вопросе такова: со своей стороны, мы готовы сделать все. Мы готовы привезти товар. Мы готовы обучить работников сервисной сети, обеспечить центры необходимыми инструментами для обслуживания электромобилей. Но здесь должны быть более решительные действия со стороны правительства», - ответил Иванов, уточнив, что отмены 10% пошлины недостаточно. Все ждут отмены НДС и акциза. Это очень сильно подстегнет рынок. По официальному прогнозу Минэкономразвития, стоимость электромобилей тогда снизится минимум на 28%.

Бума не будет

Впрочем, многие эксперты склоняются к тому, что даже после снятия всех налогов обвала цен на электромобили и бума продаж в 2016 году не будет.

«Цена будет снижаться постепенно. Потому что у нас нет рынка, он больше напоминает рынок иномарок в начале 90-х. И еще напоминаю - сейчас почти все электромобили завозятся неофициально. Они битые и «утопленники», - подчеркивает Криволап.

Как отмечают электромобилисты, наличие «серого» импорта электромобилей сказывается не только на ценах, но и непосредственно на перспективе роста рынка. Электромобиль без гарантии и официального сервиса - вещь небезопасная и может попросту разочаровать украинцев и отбить охоту на покупку.

«Сейчас на рынке более 500 электромобилей неизвестного происхождения и без гарантий. А это, в принципе, - угроза не только жизни и здоровью водителей и пешеходов, но и всему рынку. Покупая непонятного происхождения автомобиль, вы автоматически подвергаете себя опасности, также происходит дискредитация всех автомобилей», - говорит Евтушенко.

Представители автобрендов «серых» элетрокаров категорически заявляют - ни сервисного обслуживания, ни ремонта таким авто не предоставляется. Но при этом отмечают - готовы обеспечить рынок официальными поставками при условии поддержки правительства популяризации такого транспорта и формирования благоприятных инвестиционных условий.

«Мы вели переговоры с несколькими производителями, и они отметили необходимость отмены НДС и пошлин. Их аргументы - мы производим большое количество автомобилей, на которые есть спрос в Европе, но у нас не хватает мощностей поставлять их на рынки, где уже созданы определенные условия. А в Украине таких условий нет. То есть, мы должны инвестировать, а вы - подготовить условия», - подчеркивает Евтушенко.

Как бы там ни было – за электромобилями будущее. И для мировых автопроизводителей украинский рынок, несомненно, интересен. Как и для украинцев автоновинки.

Владислав Швец (УНИАН)