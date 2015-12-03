Кабмин обязал платить за перевозки из зоны АТО на контролируемых Украиной станциях назначения

Кабинет министров Украины обязал грузоперевозчиков на период проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке страны вносить плату за перевозку грузов с расположенных на оккупированных территориях станций отправления на станциях назначения, которые контролируются украинскими властями.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №977 от 25 ноября, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

"На период проведения антитеррористической операции плата за перевозку грузов со станций отправления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", расположенных на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, вносится на станциях назначения публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", которые расположены на другой территории Украины", - сказано в документе.

Данное постановление вступило в силу с 1 декабря этого года.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров одобрил инициативу Министерства инфраструктуры и акционерной компании "Украинская железная дорога" о создании филиала Донецкой железной дороги в подконтрольном украинским властям Красном Лимане (Донецкая обл.).

Созданная 21 октября на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичная акционерная компания "Украинская железная дорога", 1 декабря начала свою хоздеятельность.

29 декабря 2014 года Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений Донецкой железной дороги (ДЖД), расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог.

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Кабмин также распорядился установить временно, до завершения АТО, территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.