Украина с января вводит пошлину на импорт российских автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести с 3 января 2016 года компенсационную пошлину в размере от 10,41% до 17,66% на импорт произведенных в России автомобилей.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, комиссия установила факты субсидирования государственными органами России импорта легковых автомобилей в Украину, что негативно отразилось на отечественных производителях.

В частности, для автомобилей производства компании "Соллерс - Дальний Восток" пошлина составит 17,66%, "АвтоВАЗ" - 14,57%, для других производителей РФ - 10,41%.

Согласно сообщению, для автомобилей без сертификата происхождения или в случае невозможности определения производителя, пошлины применяются в размере 17,66%.

Компенсационные пошлины вводятся сроком на пять лет и применяются к легковым автомобилям и автомобилям для перевозки не более 8 пассажиров. При этом компенсационные пошлины не будут применяться для гольф-машин, снегоходов и автомобилей, оборудованных для временного проживания людей.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала расследование импорта в Украину легковых автомобилей из Российской Федерации по жалобе Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", а также на основе отчета Министерства экономического развития и торговли Украины о результатах проведения антисубсидиционной процедуры импорта в Украину легковых авто из России.

В жалобе указывалось, что российские производители легковых авто пользовались отдельными льготами от субсидий, которые предоставляются государственными органами Российской Федерации для производства, продажи, переработки, транспортировки и/или экспорта легковых авто, в частности, в рамках выполнения программы "Автомобильная промышленность" и "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы РФ.

Импорт в Украину легковых автомобилей российского происхождения осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог нанести вред национальному товаропроизводителю. В частности, уровень цен, по которым осуществлялся импорт, в значительной степени препятствовал возможному увеличению цен на легковые автомобили национального товаропроизводителя, которое, в противном случае, имело бы место, говорится в жалобе "Укравтопрома".