Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток до 6,7 миллионов человек

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" в январе-ноябре 2015 года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6% - до 6,757 миллиона человек, сообщила в пресс-служба аэропорта.

Также в пресс-службе уточнили, доходы предприятия выросли более чем в два раза — до 2,6 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличил пассажиропоток на 6% - до 6,25 млн человек. По итогам 2014 года аэропорт сократил пассажиропоток на 13% - до 6,9 миллиона человек.

Кроме того, за 9 месяцев аэропорт получил 467,3 миллиона гривень чистой прибыли против 44,5 миллиона гривень чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".