Сотовые операторы из РФ "не знают", как их sim-карты попадают в Крым и работают по краснодарским тарифам - СМИ

В оккупированном Крыму на рынке мобильной и фиксированной связи официально работает всего один оператор — К-телеком (ТМ Win Mobile). Об этом говорится в 45-м номере "Нового времени", который выйдет в продажу 4 декабря.

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Отмечается, что К-телеком (ТМ Win Mobile) принадлежит армянской компании. Оператор был зарегистрирован в российском Краснодаре в мае 2014 года. Уже через неделю он получил от крымской отраслевой госкомиссии частотный ресурс, на котором до этого работала МТС-Украина. В августе 2014-го К-Телеком стал предоставлять услуги мобильной связи.

Тогда же МТС-Украина выставила на продажу свое крымское имущество. Данных о том, купил ли его К-Телеком, нет. Однако, по информации российской газеты Ведомости, количество вышек нового оператора в точности соответствует тому, что было на полуострове у МТС-Украина.

Кроме того, официально в оккупированном Крыму не продает свои sim-карты ни одна российская телеком-компания. Хотя на полуострове можно купить карточки МТС и Beeline, которые подключаются к сети по роумингу.

В свою очередь сами операторы заявляют, что не знают, каким образом их продукт попадает в Крым. Но, как сообщает "Новое время" со сслыкой на "Ведомости", карты МТС работают на оккупированных землях не по роуминговым тарифам, а по тем, что действуют в Краснодарском крае.

Также власти автономии создали республиканского сотового оператора Крымтелеком. И передали ему "национализированное" оборудование "Киевстара", "Укртелекома" и принадлежащей Ринату Ахметову Vega. Но начать работать оператор не может — европейские производители отказываются поставлять ему необходимое оборудование. Тем не менее власти полуострова обещают запустить Крымтелеком в декабре этого года