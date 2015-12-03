При посадке в Сеуле в российский А330 ударила молния

В результате инцидента в международном аэропорту Ичхона никто не пострадал, отмечает ТАСС.

Пораженный молнией самолет в соответствии с расписанием через два часа после попадания молнии вылетел из южнокорейской столицы в Москву. В 16 часов 45 минут этот авиалайнер должен сесть в Шереметьеве.

Напомним, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

Читайте такжеБомбу на борту А321 спрятали под сиденьями 15-летней девочки и 77-летней женщины – The Daily Mail

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.