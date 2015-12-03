АМКУ оштрафовал провайдера-монополиста цифрового ТВ "Зеонбуд" на 44 миллиона

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал оператора цифровой эфирной телевизионной сети «Зеонбуд», ранее признанного монополистом на рынке, на 44 млн грн за злоупотребление монопольным положением, сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Только что АМКУ вынес решение по делу по злоупотреблению монопольным положением «Зеонбуд»… Решением комитета наложен штраф в размере 44 млн грн», - указывается в сообщении.

Напомним, в декабре 2014 года Антимонопольный комитет признал провайдера «Зеонбуд» монополистом на рынке цифрового телевидения. Однако позже «Зеонбуд» обжаловал это распоряжение и в апреле 2015 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение АМКУ. В июне текущего года Апелляционный суд подтвердил законность признания «Зеонбуда» монополистом на рынке цифрового телевидения.

Справка УНИАН, «Зеонбуд» - национальный оператор цифровой эфирной телевизионной сети. Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал компании лицензию в декабре 2010 году на вещание в стандарте DVB-T2.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, учредителем «Зеонбуда» является кипрская компания «Планбридж Лимитед» (доля - 100%).

В марте 2014 года председатель парламентского комитета Николай Томенко на своем персональном сайте разместил информацию о том, что собственниками компании являются Александр Янукович, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. Однако вскоре компания опровергла эту информацию.