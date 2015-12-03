На границе с РФ в Сумской области скапливаются грузовики с турецкими товарами

В Сумской области по состоянию на утро 3 декабря перед международным пунктом пропуска для автомобильного сообщения "Бачевск" на границе с Российской Федерацией стоят 42 грузовика с турецкими товарами.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Согласно сообщению, местные органы власти совместно с силами гражданской защиты Глуховского района оказывают помощь водителям грузовиков разных стран, которые не пропускает через границу российская сторона с турецкими товарами.

В связи с напряженной обстановкой 1 декабря было проведено заседание в Глуховской райгосадминистрации во главе с заместителем председателя РГА Владимиром Картавым, с участием руководства пункта пропуска, представителей подразделений таможенной службы, ГосЧС, Национальной полиции и других служб района.

"Сейчас на месте скопления грузовиков организовано дежурство пограничников и полиции. Спасателями организован подвоз технической воды для обеспечения бытовых условий водителей. Работниками районного дорожно-эксплуатационного участка дополнительно установлено 4 бака для мусора и 2 туалета. В случае необходимости, по обращению водителей грузовиков, здесь будет развернут пункт обогрева", - говорится в сообщении.

По информации Сумской таможни Главного управления Государственной фискальной службы в области, в зоне таможенного контроля грузовики могут стоять бесплатно 10 дней. Дальше – платно. Если плата не вносится, то когда стоимость стоянки перекроет стоимость товара, перевозимый груз перейдет в собственность Украины.

Пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач сообщил УНИАН, что украинская сторона без проволочек оформляет и пропускает грузовики в сторону российского пункта пропуска "Троебортное", однако россияне без объяснения причин возвращают их на украинскую территорию. Водители автомобилей с турецким товаром ожидают решения владельца груза о его дальнейшей судьбе.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные после неоднократных предупреждений сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

После данного инцидента Россия ввела экономические санкции в отношении Турции. В частности, введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции.

По состоянию на 16.00 2 декабря перед международным пунктом пропуска для автомобильного сообщения "Бачевск" на границе с Российской Федерацией стояли более 50 грузовиков с турецкими товарами.