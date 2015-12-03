УЗ направит 1,5 миллиарда на создание условий для людей с особыми потребностями

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), планирует в 2016 году направить 1,5 млрд грн на создание надлежащих условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», новая программа создания надлежащих условий для людей с особыми потребностями предусматривает соответствующее обустройство не только крупных вокзалов, но и более мелких ж/д объектов.

Как сообщается, в следующем году железнодорожники намерены провести работы в этом направлении на следующих вокзалах и станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Броды, Стрый, Мостицкая, Дрогобыч, Ковель, Здолбунов, Сарны, Мукачево, Тернополь, Львов, Маневичи, Хуст, Киверцы, Ясиня, Рогатин, Киев, Винница, Казатин, Хмельницкий, Белая Церковь, Фастов, Бердичев, Шепетовка, Мироновка, Каменец-Подольский, Жмеринка, Брюловецкий, Выровка, Глухов, Дубовязовка, Камка, Кошары, Маковое, Бондаревка, Макошино, Низковка, Горбанцы, Выдубичи, Коростень, Харьков, Сумы, Полтава, Лосево, Изюм, Кременчуг, Лубны, Гребенка, Прилуки, Ромны, Красноград, Мерефа, Основа, Казачья Лопань.

Также планируется обустроить станции Лозовая, Смородино, Купянск, Песочин, Водяное, Южный, Аксютовка, Андреевка, Великий Бурлук, Сыроватка, Гадяч, Григоровка, Херсон, Николаев, им. Т.Шевченко, Александрия, Раздельная, Вапнярка, Котовск, Первомайск-на-Буге, Помошная, Знаменка, Кировоград, Черкассы, Давлет-Агач, Алияга, Белая Криница, Запорожье, Днепропетровск, Мелитополь, Пологи, Никополь, Кривой Рог, Марганец, Апостолово, Синельниково, Днепродзержинск, Чаплино, Павлоград, Пятихатки, Новоалексеевка, Таврийск, Павлополье.

В частности, для лиц с ограниченными возможностями планируется оборудовать пандусами и поручными вокзалы, залы ожидания и кабины санитарных помещений. Кроме того, предполагается установить пониженные бордюры пешеходного тротуара для возможности беспрепятственного передвижения по ним людей на колясках, а также открыть билетные кассы с заниженным подоконником для обслуживания пассажиров такой категории.

Помимо этого, «Укрзализныця» планирует при необходимости установить таблички визуальной информации рельефным буквенно-цифровым шрифтом и шрифтом Брайля, рельефно-тактильные линии по краям платформ.

Также для улучшения качества обслуживания пассажиров с особыми потребностями будет проводиться обучение дежурного персонала вокзалов, станций и работников поездных бригад.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, в каждом из них есть салонная тележка, позволяющая передвигаться по проходу вагона. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Все 10 межрегиональных скоростных электропоездов производства компании Hyundai Rotem, а также один девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода имеют по два места, специально приспособленных для перевозки инвалидов.