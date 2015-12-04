В России подсчитали потери аэропортов от запрета полетов в Украину, Египет и Турцию

Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта "Домодедово" Денис Нуждин, передают РИА Новости.

"Доля тех направлений, в отношении которых введено ограничение в воздушном сообщении, составляет порядка 20% от общего количества направлений по Московскому авиационному узлу", — сообщил он.

По его словам, от закрытия авиасообщения с Турцией аэропорты потеряют 10% направлений, в Египет — 8%, 2% направлений ранее составляли полеты в Украину.

"И, по нашим прогнозам, выпадающие доходы от этих направлений, по нашему мнению, в полной мере вряд ли будут компенсированы доходностью по сегменту внутренних воздушных линий", — сообщил Нуждин. По его подсчетам, пассажир иностранных компаний приносит аэропортам "в 2-2,5 раза больше дохода, чем пассажир внутренних линий".

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города РФ.

8 ноября указ о приостановке полетов из России в Египет подписал президент Владимир Путин. Остановка полетов вызвана тем, что 31 октября исламисты сбили Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту (в основном россияне), погибли.

С 1 декабря Россия ввела запрет на чартерные авиаполеты в Турцию за исключением рейсов, выполняемых для вывоза российских туристов из этой страны.