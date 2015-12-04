Новый Шелковый путь: Турция и Китай будут доставлять грузы в Европу в обход России

Турция на фоне обострения отношений с Россией договорилась c бывшими советскими республиками о развитии проекта по доставке грузов в Европу в обход российской территории.

В следующем году по новой железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс планируется отправить первые несколько тысяч контейнеров, пишет «Лента.ру».

Крупные логистические компании из Китая, Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции в конце ноября подписали в Стамбуле документ о создании консорциума для перевозки грузов из Поднебесной в Европу в обход российской территории. Учредители — китайская Minsheng Logistics, грузинская Trans Caucasus Terminals (TCT), казахстанская KTZ Express (входит в состав Казахстанской железной дороги), азербайджанская Karvan Logistics и Азербайджанское каспийское морское пароходство. Турция выступила в качестве ассоциированной стороны.

Соглашение было подписано в разгар кризиса в отношениях России с Турцией из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Идея создать транспортный коридор из КНР в Европу, минуя Россию (прежде всего, Транссиб), действительно не нова. Бывшие советские республики ищут обходные пути для транзита продукции из азиатского региона в ЕС с момента развала СССР. В частности, соглашение о развитии коридора Европа — Кавказ — Азия (программа ТРАСЕКА, объединяет 13 стран) было подписано еще в 1998 году. Строительство железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс протяженностью 826 километров, ключевой для Транскаспийского маршрута, началось восемь лет назад (ввод намечен на 2016-й).

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По Транскаспийскому транспортному коридору в 2016 году планируется провезти первые несколько тысяч контейнеров из Китая в направлении Турции и ЕС.

К проекту может подключиться Украина - через нашу территорию азиатские товары отправятся в Северную и Восточную Европу.