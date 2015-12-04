Депутат предлагает внести "Укрзализныцу" в перечень запрещенных к приватизации объектов

Проект закона о внесении созданной в конце октября на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичной акционерной компании в перечень объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, зарегистрирован в Верховной Раде.

Соответствующий законопроект №3582 о внесении изменений в закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно внесения публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" в перечень объектов, которые не подлежат приватизации) зарегистрирован на парламентском сайте сегодня, 4 декабря, но текст документа пока отсутствует.

Автором документа является внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр инфраструктуры Андрей Пивоварский подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект о внесении публичной акционерной компании "Украинская железная дорога" в перечень объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации.

Созданная в конце октября на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичная акционерная компания 1 декабря начала свою хоздеятельность. Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.

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Разработанный Мининфраструктуры в мае этого года законопроект о ж/д транспорте в новой редакции, в частности, предусматривает создание ряда новых органов - Государственного агентства железнодорожного транспорта, госорганов по безопасности на транспорте и Комиссии по расследованию аварий на транспорте. Последняя будет подчиняться непосредственно Кабинету министров.