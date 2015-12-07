Россия потеряла военный спутник, который разрабатывали 15 лет

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Межведомственная комиссия была создана после того, как из-за неполадок с разгонным аппаратом не удалось вывести на орбиту спутник «Канопус-СТ». Сам запуск засчитан как успешный, потому что запущенная с космодрома в Плесецке ракета «Союз-2.1В» свою задачу выполнила. Предварительной причиной случившегося стали неполадки креплений разгонного блока и космического аппарата, которые не раскрылись вовремя.

Сам спутник вместе с разгонным блоком взорвется при входе в плотные слои атмосферы в ближайшие 2–3 дня. По словам экспертов, обломки до земли долететь не должны.

«Канопус-СТ» расценивался как аппарат двойного назначения, при помощи которого военные могли осуществлять разведывательную деятельность в океане, например, обслуживать подводные лодки в погруженном состоянии. Он должен был проработать на орбите пять лет.

Запуск, состоявшийся 5 декабря, стал вторым для ракет легкого класса «Союз-2.1в». Были запущены спутники «Космос-2511» и «Космос-2512», сообщалось, что с ними установили связь. Однако 6 декабря стало известно, что один из военных спутников не отделился от разгонного блока.