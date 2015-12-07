Аэропорт "Одесса" из-за тумана частично изменил график приема и отправки самолетов

Международный аэропорт «Одесса» в понедельник, 7 декабря, частично изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, самолет, ожидавшийся из Тель-Авива (Израиль) в 04.15, не прибыл, так как изменил маршрут. Рейс из Стамбула (Турция), прибытие которого планировалось в 09.10, отменен. Задерживается рейс из Борисполя на 08.00.

Также отменена отправка на Стамбул, запланированная из Одессы в 10.05, и задерживается вылет самолета в Борисполь – вместо 07.00 планируется в 11.00.

Читайте такжеПосле Львова "открытое небо" заработает в аэропорту Одессы

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.