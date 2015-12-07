Украина и Китай будут наращивать грузоперевозки в обход России

«Стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в области организации интермодальных перевозок грузов в направлении Азия - Европа - Азия и меморандум о взаимопонимании между УГЦТС "Лиски" и Rail Cargo Hungaria AG», - сказано в сообщении.

Кроме того, министерство подписало меморандум о сотрудничестве с Китайской торговой ассоциацией.

В частности, подписание меморандума состоялось 3 декабря в Одессе в ходе организованного Мининфраструктуры международного форума "Соединяя Европу и Азию: новый взгляд на формирование системы трансконтинентальных маршрутов", в котором приняли участие представители Польши, Венгрии, Словакии, Китайской Народной Республики и стран, через которые проходит Южный шелковый путь – Азербайджан, Казахстан и Грузия.

Кроме того, участники мероприятия обсудили пути повышения транзитного потенциала Украины, в частности, создание конкурентных тарифных условий на железной дороге, упрощение процедуры оформления документов и контроля на границе, взаимодействие перевозчиков и контролирующих органов по принципу "единого окна".

«Наша задача - совместить запад и восток, а в центре разместить Украину. Участие в новом шелковом пути для нашей страны - это понятные для международного сообщества правила работы и прозрачные инвестиции», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украина предложила обсудить с рядом азиатских стран, в частности с Китаем, Азербайджаном, Казахстаном, а также Грузией, возможность запуска поезда в направлении Каспийского моря и Великого шелкового пути.

В Китайскую торговую ассоциацию, которая 7 сентября начала свою работу в Украине, вошло 15 украинских и китайских компаний.

Торговый оборот Украины с Китаем за первые 6 месяцев 2015 года составил 3,23 млрд долл. При этом сальдо внешней торговли с этой страной составило «минус» 0,3 млрд долл.

Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.