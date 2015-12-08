МинАПК требует отменить поднятие ж\д тарифов

Об этом сегодня заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

По его словам, украинская аграрная продукция уже имеет достаточно высокие расходы на логистику.

«На одну треть поднять цену – это достаточно серьёзно влияет на логистическую цепочку и, как результат, может повлиять на конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках. Мы и так, на сегодняшний день, не являемся самыми дешевыми, а в некоторых случаях, я бы сказал, даже выше среднего находимся по логистике и даже где-то на определенной границе», - отметил первый замминистра АПК.

Он также добавил, что ценообразование ж/д тарифа должнобыть прозрачным и прогнозируем, поэтому стремительный рост логистических расходов также негативно скажется на инвестиционной привлекательности отечественного агарного сектора.

«Никому из нас не нравится, когда это происходит сразу на 30%. И это, наверное, самая неприятная вещь. Потому что, одно дело, когда бизнес ориентируется, что в этом году будет повышение на 10%, в следующем – еще на 10%, еще через год – снова 10%. Тогда вы все понимаете, можете рассчитать и предусмотреть. И, исходя из спроса на ту или иную культуру, будете дальше принимать решение, сеять ли вам кукурузу или, в конце концов, посеять гречку, которая завтра даст вам несколько иной результат. Это является проблемой, которую нужно для себя понимать. Это то, что всегда отталкивает любого инвестора, когда он не понимает свою будущую перспективу», - подчеркнул Ярослав Краснопольский.

Напомним, «Укрзализныця» намерена в течение 2016 года повысить тариф на грузовые перевозки на 32%. Первое повышение % произойдет с 1 января, а с 1 июля ж/д тариф вырастет еще в среднем на 15%.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки может затормозить развитие украинской экономики.