Над Атлантикой сгорел российский спутник, на разработку которого ушло 15 лет

Об этом рассказал высокопоставленный источник в штабе Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает ТАСС.

"Сегодня утром космический аппарат вместе с блоком выведения "Волга" вошли в атмосферу над южной частью Атлантики. Они полностью сгорели в плотных слоях атмосферы", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, межведомственная комиссия РФ признала потерю спутника двойного назначения после запуска 5 декабря. Его разрабатывали с начала 2000 годов, а с 2011 года велась его активная доработка и подготовка к запуску.

"Канопус-СТ" расценивался как аппарат двойного назначения, при помощи которого военные могли осуществлять разведывательную деятельность в океане, например, обслуживать подводные лодки в погруженном состоянии. Он должен был проработать на орбите пять лет.