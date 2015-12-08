Проезд в скоростных поездах "Интерсити" подорожает с 1 января

Созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" намерено с 1 января 2016 года повысить тариф на проезд в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+" на 5%.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества Александр Завгородний.

"Учитывая, что тарифы на перевозки пассажиров длительное время, особенно в скоростных поездах, никак не менялись, то по УЖСК (государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания", оперирующее скоростными поездами - УНИАН) будет повышение тарифов на 5% по перевозкам, по первому классу "Интерсити+" с 1 января", - сказал Завгородний.

По его словам, тариф вырастет в связи с подорожанием электроэнергии на 7%.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, не намерена повышать стоимость проезда в пассажирских поездах, курсирующих во внутреннем сообщении.

"Укрзализныця" подчеркивала, что железные дороги несут значительную финансово-экономическую нагрузку, обеспечивая перевозки 17 льготных категорий населения. В частности, за 10 месяцев текущего года "Укрзализныця" перевезла льготников на сумму 603,4 миллиона, а получила компенсацию от местных бюджетов лишь на 143,14 миллиона гривень, или 23,7% от суммы предоставленных услуг.

Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок во всех видах сообщения в 2014 году составили более 7,9 миллиарда гривень, а за период с 2008 до 2013 годы эта цифра достигла 33,5 миллиарда гривень.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о том, что "Укрзализныця" пока не приняла решения о повышении тарифов на проезд в пассажирских поездах в 2016 году.

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В то же время, "Укрзализныця" планирует в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15%, а с 1 июля – еще на 15%.