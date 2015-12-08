"Укрзализныця" получила два железнодорожных парома

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), получило в свое управление два железнодорожных парома, находящихся на балансе Администрации морских портов (АМПУ) и ранее арендованных судоходной компанией "Укрферри" (Одесса).

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы правления акционерной компании Александр Завгородний.

"Забрали наконец-то паромы, они у нас на балансе. Мы провели обследование паромов, будем ремонтировать и планируем в январе пойти первым поездом в направлении Казахстана, есть груз под него и понимание того, что мы делаем, это нормальный вариант для продвижения", - сказал Завгородний.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в сентябре 2015 года Украина вернула под свое управление железнодорожно-паромный флот, переданный в аренду частному оператору – судоходной компании "Укрферри". В частности, суда "Герои Шипки", "Герои Плевны" (железнодорожные паромы), а также "Каледония" (автомобильный паром) были переданы от "Укрферри" на баланс Ильичевского морского порта – единственного в акваториях Украины, располагающего железнодорожно-паромным мостом.

Возврат государству целостного имущественного комплекса от компании "Укрферри" инициировал Фонд госимущества Украины (ФГИУ). По оценке ФГИУ, балансовая стоимость данных активов на момент начала процедуры возврата составляла порядка 30 миллионов гривень (около 1,3 миллиона долларов).

Ранее "Укрзализныця" планировала к 1 декабря завершить процедуру передачи одному из своих филиалов - "Центру транспортного сервиса "Лиски" двух железнодорожных паромов.

По словам Завгороднего, передача в управление "Укрзализныци" этого флота позволит уменьшить стоимость тарифа и увеличить скорость доставки грузов.

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21 октября было зарегистрировано публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе "Укрзализныци". Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.