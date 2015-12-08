"Укрзализныця" надеется на утверждение своего финплана на следующий год 9 декабря

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") надеется, что проект финансового плана компании на 2016 год будет утвержден на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО Александр Завгородний.

"Сегодня Минэкономики дало положительное заключение, Минфин также согласовал. Мы планируем, что после этого произойдет защита финплана на 2016 год. Как только это произойдет, мы сразу начнем работать над тем, чтобы не было таких проблем, как в этом году", - сообщил Завгородний.

По его словам, в настоящее время "Укрзализныця" пока не сформировала окончательный план закупок для ж/д отрасли на 2016 год в связи с несогласованным финпланом компании.

"План закупок мы пока не сформировали. Мы надеемся, что финплан "Укрзализныци" на 2016 год будет утвержден в эту среду (9 декабря - УНИАН)", - подчеркнул Завгородний.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский ожидал, что проект финплана "Укрзализныци" будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров 2 декабря.

По его словам, проект финансового плана на 2016 год не предусматривает привлечения внешних заимствований. Однако, документ предполагает закупку до четырех новых скоростных пассажирских поездов за счет собственных средств "Укрзализныци".

"Укрзализныця" заложила в проекте финансового плана на 2016 год получение дохода в размере 78 миллиардов гривень.

Стоит отметить, что финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год был утвержден в конце июля этого года. Как уточнил министр инфраструктуры Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток "Укрзализныци" составит 47 миллионов гривень, доходы от грузоперевозок – 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

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По данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше, чем в 2013 году.