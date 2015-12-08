Air France весной возобновит полеты в Иран

Об этом говорится в заявлении компании, передает Би-би-си. С апреля 2016 года еженедельно в Иран будут летать три рейса авиакомпании Air France.

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"Air France демонстрирует свое стремление развиваться в стране, которая показывает динамичный рост", - говорится в заявлении.

Прямые рейсы между Тегераном и Парижем были приостановлены в 2008 году по экономическим причинам.

Возобновление прямых рейсов это еще один знак того, что отношения между Ираном и странами Запада налаживаются, отмечают эксперты.

В июле 2015 года Иран и страны Запада достигли договоренности по ядерной программе страны. Ожидается, что уже в первом квартале 2016 года страны Запада начнут снимать санкции с Ирана.

Санкции против Ирана была введены в 2006, 2007, 2008 и 2010 годах. Они ограничивают торгово-экономическое, инвестиционное и технологическое сотрудничество с Ираном.

Французские чиновники ожидают, что по мере снятия санкций Франция и Иран заключат несколько сделок, в том числе в авиасекторе.