Двухэтажный поезд Skoda после длительного простоя вернется на рельсы

Один из двух пассажирских двухэтажных электропоездов чешской компании Skoda, имеющихся на балансе ПАО "Украинская железная дорога", после длительного простоя будет вновь введен в эксплуатацию 25 декабря в связи с завершением ремонтных работ.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО Александр Завгородний.

"Сегодня мы имеем в эксплуатации два поезда Skoda, 25 декабря первый поезд, который простоял полтора года, пойдет в работу. Это произошло по причине задержки с ремонтом подвижного состава со стороны чешской компании. Второй поезд по этой же причине будет запущен в середине марта 2016 года", - сказал Завгородний.

По его словам, оба межрегиональных состава будут курсировать по маршруту Кременчуг - Полтава.

"Это региональный поезд и его среднесуточный пробег 350 км по сравнению с поездами Hyundai, которые в сутки проходят 1200 км", - отметил Завгородний.

Кроме того, он сообщил, что "Укрзализныця" провела переговоры с крупными машиностроительными компаниями, одними из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта - Alstom, Siemens и Bombardier, относительно перспектив их сотрудничества с украинской стороной по вопросам обновления подвижного состава, в частности, закупки локомотивов на колею 1 520 мм с комбинированным током.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.

По оценкам компании, за период простоя каждый поезд не принес около 320 млн грн дохода от перевозки пассажиров.

Чешские электропоезда Skoda ранее курсировали на маршрутах из Симферополя в Харьков и Донецк, позже планировалось их назначить на маршрут Харьков - Донецк. В феврале 2014 года поезда поступили в управление Южной железной дороги из управления "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК), которая эксплуатирует скоростные поезда.

Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.