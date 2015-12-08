Климкин заявил о перспективах участия Украины в развитии нового "Шелкового пути"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета о деятельности министерства со времени формирования нынешнего состава правительства.

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Климкин пояснил: идея "Шелкового пути" заключается в том, что "это, условно, не одна железная дорога, которая идет через конкретные порты, или две дороги, как когда-то там был... Транссибирский путь".

"Идея "Шелкового пути" именно в том, чтобы создать конкурентную сеть различных транспортных путей, создать совершенно другую логистику", - пояснил Климкин.

Министр рассказал, что на минувшей неделе в рамках министерского заседания ОБСЕ в Белграде также состоялось министерское заседание ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

"Мы договорились работать, в том числе и с Китаем, и с Японией именно в формате ГУАМ, учитывая азербайджанские, грузинские, молдавские и наши возможности", - сказал Климкин.

Министр пояснил, что это означает не столько унификацию тарифов, сколько развитие оптимальной и современной логистики. Он добавил, что недавние визиты президента Украины Петра Порошенко в Казахстан и Туркменистан были посвящены, в том числе, и транспортной составляющей. Климкин напомнил, что он лично в Корее в Сеуле специально обсуждал этот вопрос.

"Это вопрос конкурентоспособности наших путей. Желающих работать с Украиной много. Мы должны просто продемонстрировать, что наши пути - именно в комбинации - не одна железная дорога, не один порт, не один логистический терминал - работают эффективно", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр убежден, что у Украины в этом направлении очень неплохие шансы.