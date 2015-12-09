Аэропорт "Одесса" до сих пор работает с частичными изменениями приема и отправки самолетов

Как сообщили УНИАН в аэропорту, прибытие самолета, который ожидался из Тбилиси (Грузия) в 10.05, отменено. Рейс Шарм-эль-Шейха (Египет), прибытие которого планировалось в 11.05, задерживается на час.

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Также отменено отправление на Тбилиси, запланированное из Одессы в 11.05. О других изменениях пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Одесса" частично изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана в понедельник, 7 декабря.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.