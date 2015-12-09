"Укрзализныця" добавила на Новый год и Рождество 19 поездов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года увеличило до 19 количество дополнительных поездов, добавив два поезда Киев - Одесса и Харьков - Одесса, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд № 223/224 Киев - Одесса отправится в рейсы 30 декабря: из Киева в 09:38, с прибытием в Одессу в этот же день в 19:51, а в обратном направлении - в 10:16, с прибытием в Киев в 19:52.

Поезд № 270/269 отправится из Одессы 29 декабря в 15:33 и прибудет в Харьков на следующий день в 08:20, а обратно из Харькова - 30 декабря в 16:13 и прибудет в Одессу 31 декабря в 9:18.

В компании также напомнили, что помимо назначенных 19 дополнительных поездов, на новогодние праздники также назначены 69 рейсов для 13 круглогодичных поездов на популярных направлениях.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 16 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.

Также с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.