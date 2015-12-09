Предприятия "Укрзализныци" полностью обеспечены заказами на 2016 год

Все предприятия, входящие в состав акционерной компании "Украинская железная дорога", созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), полностью обеспечены заказами на 2016 год.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе годового отчета экономического блока правительства в Кабмине.

"На 2016 год все предприятия "Укрзализныци" обеспечены заказами. То есть, все люди вышли на работу", - сказал он и добавил, что еще в начале текущего года предприятие работало по сокращенному графику.

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Как сообщал УНИАН, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" во вторник, 1 декабря, начала свою хозяйственную деятельность.

21 октября этого года правительство зарегистрировало Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога". Ранее, 2 сентября, Кабмин утвердил проект устава Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", 7 октября - состав правления акционерной компании, а 25 ноября - состав наблюдательного совета и состав ревизионной комиссии компании.

Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.

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По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.