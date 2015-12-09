"Укрзализныця" может подать в суд за неподтвержденные обвинения в растрате средств предприятия – глава Мининфраструктуры

Акционерное общество "Укрзалиныця" может подать в суд на чиновников и общественных деятелей, обвинивших руководство предприятия в растрате 2,2 миллиарда долларов, не предоставив при этом доказательств таких обвинений.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Я видел информацию о том, что якобы на "Укрзализныце" потери 2,2 миллиарда долларов. Я хотел бы напомнить, что общий оборот компании в этом году будет примерно 2,5-2,6 миллиарда долларов. Откуда взялись 2,2 миллиарда долларов. Что это такое? На базе чего это посчитано? Где фактаж?" - возмутился министр.

Он сообщил, что обратился за разъяснениями, однако так и не получил ответа на свой запрос.

"В зависимости от ответов, которые мы получим, будем принимать решения. И я не удивлюсь, если "Укрзализныця" примет решение пойти в суд и поставить эти вопросы через суд", - сказал Пивоварский.

Он также обратил внимание на то, что руководители других предприятий, работу которых курирует Министерство инфраструктуры, также подадут письменные запросы в Антикоррупционную прокуратуру с просьбой провести расследования.

"Если есть факты, то кто-то должен понести наказание. Если нет фактов, то тоже кто-то должен понести наказание. Нельзя просто так что-то сказать, если нет фактов. А министерство поддерживает правоохранительные органы в деле привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что сейчас "Укрзализныця" и Мининфраструктуры ведут активные переговоры относительно привлечения финансирования для улучшения работы компании.

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры ведут активные переговоры с ЕБРР и ЕИБ о привлечении средств. И когда выходит такая информация (обвинения в коррупции – УНИАН), то возникает много вопросов. Аудированная компания – "Укрзализныця", которая каждые полгода подает отчет. Как может быть, что из 2,5 миллиарда долларов оборота 2,2 миллиарда долларов украли? Это не позволяет нам быстро привлекать деньги и инвестиции", – подчеркнул Пивоварский.

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Ранее некоторые СМИ сообщили, что ряд чиновников, в том числе Одесской облгосадминистрации, обвинили представителей украинского правительства и руководителей нескольких госкомпаний в том, что они покрывают коррупцию и занимаются разворовыванием государственных средств. При этом четких доказательств обвинения так и не было представлено.