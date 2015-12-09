Выход на прибыльность аэропорта "Борисполь" является одним из ключевых достижений авиационной отрасли за 2015 год

Об этом сообщается на сайте международного аэропорта "Борисполь" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Андрея Пивоварского во время доклада в Кабинете Министров Украины.

"Среди основных достижений авиационной отрасли - завершение года аэропортом "Борисполь" с прибылью, своевременное выполнение аэропортом всех кредитных обязательств, приведения отчетности предприятий к реальному положению дел, обеспечения взаимопонимания между аэропортом "Борисполь" и базовым перевозчиком", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря обеспечению устойчивого роста, за 11 месяцев 2015 года объем выручки, фактически полученной аэропортом "Борисполь", вырос более чем вдвое - до уровня 2,6 миллиарда гривен. При этом, денежные поступления до аэропорта "Борисполь" от авиакомпании МАУ за год возросли в 6,7 раз.

Благодаря обеспечению роста поступлений, в 2015 году аэропорт вернул Министерству финансов и государственным банкам более чем 1,6 миллиарда гривен кредитных средств и процентов по ним. Обеспечение доходности государственного предприятия позволило увеличить сумму платежей в государственный бюджет и государственных целевых фондов в пять раз - до уровня 231 миллиона гривен. Общая же сумма платежей аэропорта в бюджеты всех уровней за 11 месяцев превысила 405 миллионов гривен.

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